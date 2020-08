OM : L'appel au calme empoisonné aux fans avant PSG-Bayern

Le PSG et le Bayern Munich s’affronteront ce dimanche (21h) en finale de la Ligue des champions. L’OM ne soutient manifestement pas le Paris Saint-Germain. Mais l’Olympique de Marseille invite ses supporters à éviter des violences qui ne règleront rien, loin de là.

OM : les supporters invités à rester calmes avant PSG-Bayern

La finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a tout pour faire monter le mercure dans la cité phocéenne. Dominé par le Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis une dizaine d’années, l’OM s’accroche désespérément au seul statut que le rival héréditaire n’est pas encore parvenu à lui arracher, à savoir son statut de seul club français à avoir remporté la Ligue des champions, le 26 mai 1993 à Munich contre le Milan AC (1-0). Or ce statut de l’Olympique de Marseille est plus que jamais sérieusement menacé par la finale que les Parisiens joueront contre les Munichois ce dimanche soir (21h). En d'autres termes, le club de la capitale peut battre le Bayern Munich et mettre ainsi fin au dernier motif d’orgueil du club olympien. Une hypothèse redoutée par les fans marseillais qui pourraient alors se lancer dans une chasse aux sorcières contre les supporters parisiens dans les rues de Marseille. Pour prévenir de tels incidents, via son compte Twitter officiel, le club a martelé que « ce soir, [il] appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien ».

Les Marseillais lancent une pique aux Parisiens

Cela dit, avant d’inviter ses supporters au calme ce soir quel que soit le résultat de la finale entre le PSG et le Bayern Munich, l’OM rappelle que son statut de premier club vainqueur français de la Ligue des champions ne pourra jamais lui être enlevé. « Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers », a rappelé le message de l’Olympique de Marseille à quelques heures de la finale avant d’indiquer : « le football et Marseille, c'est une histoire unique… une ferveur populaire inégalée » par une autre équipe en France, y compris le PSG…