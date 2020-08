LOSC, ASSE Mercato : Ruffier à Lille, la réponse de Galtier

Tricard du côté de l’ASSE, Stéphane Ruffier voit son nom associé à pas mal de clubs de l’élite. Le dernier en date est le LOSC, où il pourrait retrouver Christophe Galtier. Le coach du Lille OSC s’est exprimé sur l’arrivée éventuelle de son ancien poulain.

Christophe Galtier tranche pour Stéphane Ruffier

Stéphane Ruffier est dans le dur depuis l’arrivée de Claude Puel à l’ASSE. Le portier de 33 ans a perdu sa place de titulaire à Saint-Étienne et son avenir semble menacé chez les Verts. Alors que son futur pourrait s’écrire loin du Forez, le nom du gardien international (3 sélections) est associé à d’autres clubs de Ligue 1. Ces derniers jours, un prétendu intérêt du LOSC a été révélé. Coach du Lille OSC et ancien entraîneur de l’ASSE, Christophe Galtier s’est prononcé sur d’éventuelles retrouvailles avec son ancien protégé. « C’est faux. Notre gardien est Mike [Maignan]. J’en suis très content. En aucun cas je n’ai pensé à Stéphane Ruffier, ni échangé avec lui », a-t-il assuré à 20 Minutes.

Quel avenir pour Ruffier ?

À Saint-Étienne, tout semble fait pour pousser Stéphane Ruffier vers la sortie. Claude Puel a déjà annoncé que Jessy Moulin sera le numéro 1 au poste de gardien de but la saison prochaine. Cet été, l’ancien Monégasque avait également été mis à pied par la direction des Verts. Mais il n’a pas été licencié comme certains le prédisaient. La galère s’est enchaînée pour le portier stéphanois lorsqu’il n’a pas été convoqué pour le stage de préparation à Dinard. À un an de la fin de son contrat, le Bayonnais semble parti pour enchaîner d’autres déconvenues cette saison. Reste à savoir s’il va se décider à quitter l’ASSE. En cas de départ, il est déjà certain qu’il ne posera pas ses valises à Lille.