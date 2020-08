OM Mercato : Attaque, Longoria en pole pour une perle suisse

L’OM cherche un autre attaquant cet été pour l’associer à Dario Benedetto sur le front de son secteur offensif. L’oiseau rare pourrait finalement être Andi Zeqiri, attaquant de Lausanne (D1 suisse), pour qui l’Olympique de Marseille ferait la course en tête.

L’ OM bien parti pour signer Andi Zeqiri

André Villas-Boas n’exclut pas de jouer avec deux pointes offensives cette saison. Mais le technicien portugais ne voit pas en Valère Germain le binôme parfait de Dario Benedetto pour animer le front de l’attaque de l’OM. D’où le besoin pour les recruteurs marseillais de signer un autre attaquant lors de ce mercato estival. Après avoir sondé plusieurs pistes, l’Olympique de Marseille aurait décidé de jeter son dévolu sur Andi Zeqiri, buteur suisse d’origine kosovar. Selon les informations de Supersport Kosova, Pablo Longoria, séduit par le profil du joueur de Lausanne, aurait même déjà déjoué la concurrence de plusieurs clubs allemands. Autrement dit, Andi Zeqiri devrait être en route pour Marseille.

La pépite de Lausanne, un bon coup pour les Marseillais ?

Andi Zeqiri a réalisé une saison 2019-2020 époustouflante, avec 17 buts en 33 matchs de championnat. Il s’agit donc d’un buteur en série qui pourrait être très utile à l’OM, engagé sur trois fronts cette saison (Ligue 1, coupe de France et Ligue des champions). De plus, le joueur de 21 ans a fait ses preuves avec les sélections de jeunes de Suisse et s’apprête à défendre les couleurs de la sélection A cet automne. Des stats de nature à convaincre qu’il ferait une recrue de poids pour le secteur offensif de l'OM.