PSG - Bayern : Le dépit de Thomas Tuchel après la finale

Thomas Tuchel n’a pas réussi à offrir la Ligue des champions au PSG. Déçu, le coach du Paris Saint-Germain sait ce qui a manqué à ses poulains pour battre le Bayern Munich.

Thomas Tuchel triste après l’échec du PSG

Thomas Tuchel a réalisé un grand bond en avant avec le PSG cette saison en Ligue des champions. Éliminé en huitièmes de finale la saison dernière, le technicien allemand a réussi à hisser Paris en finale de la C1. Malheureusement, la première finale parisienne s’est terminée sur un échec. Après la rencontre, le coach du PSG s’est livré. S’il est déçu par le résultat, le technicien allemand n’en demeure pas moins fier de la prestation livrée par ses poulains. « C’était un combat, vraiment […] Je suis quand même fier de notre mentalité, de notre manière de jouer sur la dernière semaine. Je suis déçu, c’est clair, mais pas trop. On était proches », a confié Thomas Tuchel au micro de RMC Sport.

Ce qui a manqué au PSG selon Tuchel

Comme le révèle le tacticien allemand, le PSG n’est pas passé loin de s’offrir sa première étoile continentale. Neymar, Mbappé, Di Maria et Marquinhos n’ont pas pu trouver la faille face à Manuel Neuer. Pour Thomas Tuchel, un but aurait suffi pour changer le cours de l’histoire. « Je savais que le premier but ferait la différence […] Il a seulement manqué le premier but, car on a eu les occasions. Si on met le premier, on gagne 1-0 », estime-t-il.