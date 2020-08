Mercato PSG : Tuchel dit oui à la venue de Lionel Messi

Un mercato PSG fait d’une signature de Lionel Messi pourrait être un bon moyen pour le club de la capitale de faire oublier son échec en Ligue des champions à ses joueurs. Thomas Tuchel a ouvert la porte à cette éventualité dans son propos après la finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich (1-0).

Mercato PSG : Une signature de Lionel Messi pour grandir ?

Le PSG aurait pu accrocher une étoile sur son maillot hier soir, mais l’ogre bavarois qu’il devait terrasser pour réaliser un tel rêve a pris le dessus. Pour Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, cette victoire allemande s’explique en partie par la stratégie mercato du Bayern Munich. Alors que le mercato PSG 2020 est fait des départs de certains de ses joueurs importants, notamment Edinson Cavani, Thomas Meunier, Éric Choupo-Motting et le capitaine Thiago Silva, le Bayern Munich a non seulement gardé ses meilleurs joueurs, mais il en a recruté de nouveaux. Cela permet à ce club de rester plus fort. L’entraîneur parisien en est si conscient qu’il l’a fait remarquer au micro de RMC Sport.

Le coach du Paris Saint-Germain ouvre la porte à l'Argentin du Barça

Le technicien allemand a déclaré à propos d’une possible signature de Lionel Messi, en proie au doute sur son avenir au FC Barcelone : « Messi? (il fait un sourire) Il est tout à fait le bienvenu (au PSG, ndlr). On a perdu Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi pour cette fin de campagne européenne. Et nous perdons Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting. » Le technicien du Paris SG a ajouté en ce qui concerne le mercato PSG de cet été : « Le Bayern a investi et garde tous ses joueurs […] si l’on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui arrive sera très très chargée […] Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Messi ? (rires) On a décidé de ne pas parler de transferts ici. Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l’équipe. Et je pense que Messi finira sa carrière à Barcelone. »

Léo Messi, un dossier possible ?

Lionel Messi, même s’il a encore une année de contrat à honorer avec le FC Barcelone, n’a pas encore confirmé à ses dirigeants sa présence au club la saison prochaine. Selon la presse espagnole, il attend de voir ce que feront ses dirigeants lors de ce mercato estival avant de se prononcer sur son avenir. L’Argentin, il faut le noter, a toujours été de ceux au FC Barcelone qui souhaitent le retour de Neymar. Peut-être voudra-t-il lui-même rejoindre le PSG pour évoluer avec le brésilien ? Le mercato PSG va véritablement débuter et tous les coups pourraient être permis. Même si Tuchel fait mine de plaisanter sur le sujet, il ne devrait pas laisser passer une chance d’enrôler Lionel Messi. L'avenir de Neymar et Kylian Mbappé au PSG n'en serait que plus assuré.