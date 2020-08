OM : Les joueurs chambrent le PSG après la défaite en finale

Le PSG a été battu par le Bayern Munich (0-1) dimanche soir en finale de la Ligue des champions. Pour certains joueurs de l’ OM, ce fut l’occasion de chambrer le Paris Saint-Germain.

Le PSG battu par le Bayern au grand bonheur des Marseillais

Le PSG doit attendre une prochaine occasion pour espérer remporter sa première Ligue des champions. Alors qu’il aurait pu soulever le trophée hier dimanche 23 août, le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern Munich. Les Bavarois, bien plus expérimentés dans cette compétition n'ont pas particulièrement forcé leur talent pour vaincre remporter le trophée. Si l’attaque du Bayern a été beaucoup moins prolifique que d’ordinaire, Kingsley Coman, produit du centre de formation du PSG, a tout trouvé le chemin des filets de Keylor Navas en seconde période. C'est sur un but du club allemand que les Parisiens se sont inclinés à Lisbonne au stade De Luz.

Des joueurs de l' OM heureux de la défaite parisienne

La défaite du PSG, qui est une perte pour le football français, a fait des heureux dans ce même pays. Du côté de l' OM, certains joueurs du club et d'autres passés sur le Vieux Port se sont délectés de la défaite du club de la capitale. Ainsi, depuis le Mexique où il évolue chez les Tigres UANL, André-Pierre Gignac a chambré les fans parisiens. « Bonne nuit », ce message accompagné d'émoticons éclatants de rire montre l'état d'esprit dans lequel baignait l'ancien buteur marseillais. Et le français expatrié n'est pas seul à se réjouir de cette déconvenue du PSG. Dimitri Payet a publié une vidéo éclipsant le maillot du PSG pour bien révéler celui de l' OM, à jamais unique club français à avoir remporté une Ligue des Champions. Alvaro Gonzalez y est également allé de son grain de sel. « What a player!!!!!", s’est exclamé le défenseur espagnol avec de la musique et une étoile que n'aura jamais le PSG sur son maillot.

Brandao s'est rappelé aux fans de l'Olympique de Marseille. L'ancien attaquant brésilien de l'OM a posté « À jamais les premiers pour l'OM, mais surtout à jamais les seuls ! » à remporter une Ligue des champions en France. Les Marseillais ont chambré les fans du PSG et leurs joueurs jusqu'au bout de la nuit. La rivalité dans le foot n'en a visiblement rien à faire du patriotisme...