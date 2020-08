PSG Mercato : Tuchel veut des négociations pour Thiago Silva

Thiago Silva et le PSG ont perdu la finale de la Ligue des champions, dimanche, contre la Bayern Munich. Le capitaine, en fin de contrat, est annoncé partant pour un club étranger dans les prochaines semaines. Mais contre toute attente, Thomas Tuchel n’écarte pas la possibilité d'une prolongation du bail du défenseur.

PSG : Des négociations pour clarifier la situation de Thiago Silva

Le contrat liant le PSG et Thiago Silva a expiré après la finale perdue contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Le nom du défenseur brésilien est associé à son ancien club, l’AC Milan, mais également à Chelsea ou encore à la Fiorentina. Libre de tout engagement après huit saisons au Paris Saint-Germain, Thiago Silva va prochainement rejoindre le club de son choix. Sauf qu’après la défaite (1-0) du PSG en finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a fait une sortie concernant le futur de ce dernier. Après lui avoir rendu hommage, l’allemand a entrouvert la porte à une possible prolongation du joueur. « C'était un plaisir d'avoir un capitaine et un joueur d'une telle qualité », a d’abord confié l’entraineur du PSG, dans des propos rapportés par L’Équipe. Il a poursuivi en annonçant des négociations pour lui permettre de rester au club parisien. En effet, le technicien allemand s'est montré beaucoup plus bavard qu'à son habitude en ce qui concerne les situations contractuelles de ses joueurs.

« Je dois parler avec Leonardo... C'était un plaisir d'avoir un capitaine avec une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il a prolongé de deux mois, il a laissé son corps, son énergie. Il a tout donné pour gagner ce tournoi. Il aurait mérité de gagner cette Ligue des champions », a confié Thomas Tuchel avant d'ajouter : « Je suis fier d'avoir eu Thiago comme capitaine. On va parler avec le club, avec lui, pour clarifier la situation et pour continuer. Quelle que soit la décision, il sera dans mon coeur. C'était incroyable de l'avoir à mes côtés. »

Thiago Silva évoque l'après-Paris SG

Quant au concerné, il évoque déjà son après-PSG. « C'était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m'excuse auprès des supporters (pour la défaite face au Bayern Munich, NDLR). Je remercie tous les fans pour leur amour. Je reviendrai, avec un autre rôle, dans ce club que j'ai aimé. Je veux jouer 3-4 ans encore et disputer la Coupe du monde au Qatar. », a-t-il annoncé. Thiago Silva a déclaré ensuite : « il y a beaucoup de respect entre le président (Nasser Al-Khelaïfi) et moi. Je veux revenir un jour. Pour quoi faire ? Je ne sais pas ». Pour rappel, le contrat de l'arrière axial a expiré le 30 juin 2020. Au contraire de Cavani et Meunier, il avait accepté de prolonger de deux mois pour aider le club de la capitale à aller au bout de la ''Final 8'' de la Ligue des champions avec un effectif compétitif.