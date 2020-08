ASSE : Un ex-Stéphanois regrette son départ avant Claude Puel

Un jeune défenseur formé à l’ ASSE estime qu’il aurait eu la chance de percer au club sous la direction de Claude Puel. Il lui aurait pour cela fallu rester à l'AS Saint-Étienne jusqu’à l'arrivée de l'actuel entraîneur.

ASSE : Clément Cabaton, « je n’ai pas eu cette chance-là »

Formé à l’Académie de l’ASSE, Clément Cabaton n’a pas réussi à intégrer l’équipe professionnelle du club ligérien. Ayant rejoint Andrézieux ((en Naitional 2) pour faire décoller sa carrière, il regrette d’être parti de l’AS Saint-Étienne, avant l’arrivée de Claude Puel. Selon lui, il aurait eu sa chance avec le nouvel entraineur, grâce à la politique de promotion des jeunes, de ce dernier. « Claude Puel, sa politique est de faire confiance en grande partie aux jeunes. Je trouve ça très bien », a noté Clément Cabaton dans une interview de ButFootballClub. En effet, le joueur de 24 ans « aurait bien aimé qu’il y ait cette même politique, lorsqu’il était encore à l'ASSE ». Cela lui « aurait peut-être permis de jouer quelques matchs » avec l’équipe professionnelle à Geoffroy-Guichard. « Je n’ai pas eu cette chance-là », a-t-il regretté pour finir.

Le parcours de Cabaton à l'AS Saint-Étienne ?

Clément Cabaton avait intégré le centre de formation de l’ASSE en 2009. Il a évolué au sein de l’équipe des U13 où il a été repositionné en défense centrale alors qu’il avait fait ses débuts au poste de milieu offensif. Le natif de Firminy a joué ensuite avec les U17, U19 et la réserve. Après une saison (2017-2018) passée en prêt à Andrézieux, il a été laissé libre par l’ASSE. Ainsi, l’indésirable s’est engagé avec la Jeanne d’Arc de Drancy en octobre 2018. Clément Cabaton avait ensuite rejoint le FC Villefranche en juillet 2019. Depuis le 1er juillet 2020, il est retourné à Andrézieux pour tenter de se relancer. S'il a composé avec les joueurs trouvés sur place au club à son arrivée, Claude Puel a décidé cette nouvelle saison d'accorder plus de confiance aux jeunes prometteurs. Il a laissé plusieurs anciens cadres de l'équipe à la maison lors du stage d'avant saison. Ce signal envoyé à Ruffier, M'Vila et Khazri montre qu'il va progressivement former son onze titulaire avec des joueurs plus jeunes comme le montre son recrutement.

L'ASSE a engagé trois joueurs tous âgés de moins de 26 ans. Ce sont Adil Aouchiche, Jean-Philippe Krasso, Yvan Neyou qui sont les nouveaux petits soldats du patron de l'équipe nantaise.