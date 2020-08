LOSC : Christophe Galtier fait deux annonces importantes

Christophe Galtier était présent en conférence de presse après le match du LOSC face au Stade Rennais FC (1-1), samedi, lors de la 1re journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur de Lille OSC de reconsidérer sa position sur le retour du public dans les stades avant de passer un message aux joueurs désireux de quitter le club.

Christophe Galtier souhaite plus de 5000 supporters dans les stades

Pour éviter une plus grande propagation du coronavirus, plusieurs mesures ont été imposées, dont la jauge maximale de 5000 spectateurs dans les stades. Une mesure qui avait été vue d’un bon oeil par Christophe Galtier. Le coach du LOSC était « partisan du huis clos il y a quelques semaines pour des raisons sanitaires », comme il l’a expliqué dans des propos rapportés à la presse. Mais le public lillois a été d’un apport décisif lors du match contre le Stade Rennais FC. « J’ai trouvé que notre public a répondu présent et le kop a beaucoup encouragé l’équipe, il l’a poussé dans nos temps forts et maintenu dans nos temps faibles », s’est félicité le coach des Dogues. Conséquence, l’ancien technicien stéphanois n’est plus partisan du huis clos. Mieux, il espère désormais que « l’on passera rapidement avec une jauge plus élevée » que les 5000 spectateurs autorisés.

LOSC : Le coach souhaite un départ rapide des partants

Second sujet abordé par Christophe Galtier, le mercato estival du LOSC. Lille OSC a libéré de grands noms de son effectif (Loïc Rémy, Victor Osimhen). En retour, les Dogues ont recruté Burak Yilmaz et Jonathan David. Le technicien de 53 ans n’est donc pas inquiet pour le mercato estival. Il fait confiance au président Gerard Lopez et travaille « avec Luis (Campos) en étroite collaboration pour palier d’éventuels départs ». De possibles départs pour lesquels « tout est anticipé à tous les postes » et les Dogues seront « prêts s’il y a des départs », assure le patron du banc lillois. D’ailleurs, Christophe Galtier souhaite que les départs arrivent le plus vite possible. « Plus tôt ça arrive, mieux c’est. Ça nous laisse le temps de travailler », a-t-il déclaré.