RC Lens Ligue 1 : Battu à Nice, Franck Haise s'explique.

Le RC Lens s’est incliné devant l’ OGC Nice (2-1) lors de la 1re journée de Ligue 1. Franck Haise n’est pas content de son équipe qui a fait preuve d’inefficacité.

RC Lens : Franck Haise note « des failles dans la finition »

Le RC Lens a entamé son retour en Ligue 1 par une défaite. Le promu a été battu par l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (2-1). Les Sang et Or avaient pourtant ouvert le score grâce à Gaël Kakuta, sur penalty (1-0, 11e), mais ils ont été battus grâce à un doublé de la recrue Amine Gouiri, auteur d’un doublé (23e et 75e), l'ancien Lyonnais commence fort son aventure chez les aiglons. Dans sa réaction d’après-match, Franck Haise n’a pas caché sa déception. « Le résultat n’y est pas. On a montré quelques petites failles dans la finition et sur quelques pertes de balle. On l’a payé », a-t-il regretté à la fin du match. L’entraineur du Racing Club de Lens a aussi pointé du doigt des erreurs de jeunesse. « Notre onze de départ était jeune, avec 5 titulaires de 20 ans. À cet âge, on risque de faire un peu plus d'erreurs et il faut aussi l’accepter », a-t-il plaidé.

Revenu sur les buts encaissés, Franck Haise estime que son équipe a « offert une occasion ». Il a malgré tout souligné quelques points positifs sur l’ensemble de la prestation de son équipe. « Dans l’animation défensive, on n’a quasiment rien subi. Ça veut dire que sur le plan de la récupération collective, on a été assez performant. On a fait souffrir Nice par séquences [...] C’est plutôt un bon signe, à l’extérieur », s’est-il satisfait. Avant les trois derniers matchs reportés de la première journée, le RC Lens est 17e avec 0 point - 1. Une réalité qui modère la satisfaction du coach du RC Lens. « On peut être satisfait du contenu, mais le haut niveau, c’est faire des résultats », a-t-il admis en conclusion.

Après l'OGC Nice, le Racing Club reçoit le PSG

Notons que les Lensois recevront le PSG, au stade Bollaert, le samedi 29 août, lors de leur deuxième match de championnat. Des Parisiens encore marqués par la finale perdue en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). Le coach du Racing Club de Lens pourra certainement compter sur la recrue Seko Fofana et le solide défenseur Massadio Haïdara. Absent contre l’OGC Nice, le premier a eu une petite alerte musculaire lors du dernier entraînement et Franck Haise « n’a pas voulu précipiter son retour en compétition ». Quant au second, il a eu une gêne post-séance, et a été laissé au repos pour quelques jours.