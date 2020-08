AS Monaco Mercato : Anthony Musaba quitte le Rocher (Off.)

Malgré son arrivée en provenance du NEC Nimègue (D2 des Pays-Bas) cet été, Anthony Musaba ne restera pas avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté a officialisé le prêt du jeune ailier droit au Cercle Bruges.

AS Monaco : Anthony Musaba officiellement prêté au Cercle Bruges

À la recherche d’un renfort offensif pour l’aile droite de son attaque, l’AS Monaco a signé Anthony Musaba cet été contre un chèque de 2,5 millions d’euros. Mais le prodige de 19 ans ne défendra pas les couleurs du Rocher cette saison. Les dirigeants asémistes ont décidé de le prêter au Cercle Bruges (D1 de Belgique), un club satellite de l’AS Monaco. « Anthony Musaba, prêté au Cercle Bruges. L’AS Monaco annonce le prêt du jeune ailier droit néerlandais Anthony Musaba, buteur en amical face à l’Eintracht Francfort, au Cercle Bruges », a annoncé ce lundi le compte Twitter de la formation de la Principauté.

Le jeune Néerlandais, un futur crack ?

Anthony Musaba n’évoluera donc pas à l’AS Monaco cette saison. Mais les Monégasques ne l’ont pas prêté au Cercle Bruges pour s’en débarrasser. L’objectif, c’est de le récupérer plus aguerri plus tard. Mais la pépite néerlandaise laisse déjà entrevoir de bonnes prédispositions. La saison dernière, le prodige a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 25 matches avec le NEC Nimègue. Lors de la préparation estivale, le jeune ailier droit a été l’auteur du but des Monégasques face à l’Eintracht Francfort (1-1). Des stats qui portent à croire que l’attaquant néerlandais est un futur crack de l’écurie asémiste, à laquelle il est lié jusqu’en juin 2025.