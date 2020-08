Real Madrid Mercato : Vers un retour de Mariano Diaz à l' OL?

L’ OL ne jouera pas de coupe d’Europe cette saison. De ce fait, le départ de Moussa Dembélé est déjà programmé. Pour remplacer l'avant-centre, l’idée du retour de Mariano Diaz à l' Olympique Lyonnais a refait surface.

Mariano Diaz à la place de Dembélé à l' OL ?

L’ OL est sur le point de transférer Moussa Dembélé. Le nom de l’avant-centre est coché par plusieurs clubs, notamment Manchester United, FC Barcelone et la Juventus. En cas de transfert du meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais cette saison, Juninho devra attirer un nouvel attaquant dans le groupe de Rudi Garcia. Pour ce faire, Mariano Diaz est parmi les joueurs auxquels pense le directeur sportif du club rhodanien. D’après les indiscrétions de OK Diario, le Real Madrid envisage le transfert de l’attaquant absent des plans de Zinédine Zidane. Outre l’ OL, le FC Séville, le RB Leipzig et l’AS Rome sont également intéressés par le joueur de 27 ans. Pour mémoire, Mariano Diaz a déjà porté les couleurs des Gones lors de la saison 2017-2018. Transféré par le Real Madrid à Lyon, en juillet 2017 pour 8 M€, il avait été rapatrié par le club madrilène le 29 août 2018, après sa saison réussie en Ligue 1. L’Hispano-Dominicain avait inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 48 matchs disputés avec l’OL.

Mariano Diaz de nouveau poussé dehors par Zidane !

Retourné au Real Madrid, contre un chèque d'environ 22 M€ signé à Jean-Michel Aulas, Mariano Diaz avait retrouvé le banc de touche dès le retour de Zinédine Zidane à la Maison Blanche, en mars 2019. Pour preuve, il n’a joué que 5 bouts de matchs en Liga, la saison dernière. Avec ces 40 minutes de temps de jeu cumulées, le natif de Premià de Mar (Espagne), sous contrat à Madrid jusqu’à fin juin 2023, ne s'oppose pas à un départ. Sa valeur est estimée à 13 M€ sur le marché. Rappelons que c'est bien le technicien français qui avait poussé Mariano Diaz vers l'OL en 2017.