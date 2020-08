PSG : La méchante attaque de la presse espagnole et italienne

La défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1) en finale de la Ligue des champions suscite un flot de commentaires dans la presse étrangère. Les commentaires les plus incisifs viennent des médias espagnols et italiens qui attaquent violemment le projet sportif du Paris Saint-Germain.

PSG (0) - Bayern Munich (1) : malheur au vaincu

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1) aura tenu toutes ses promesses. D’un côté, le Paris Saint-Germain et ses jeunes stars enjouées (Neymar, Kylian Mbappé…) qui rêvaient de soulever le trophée pour entrer dans l’histoire. De l’autre côté, le Bayern Munich, époustouflant cette saison, et son immense expérience de la compétition européenne. Dans un match très tactique, l’expérience a finalement eu raison de la jeunesse grâce à 1 but de Kingsley Coman en seconde période. Les Parisiens ont été battus sans avoir toutefois démérité, comme le prouve le score étriqué, alors que les Bavarois sont connus pour les scores-fleuves infligés à leurs précédents adversaires (Tottenham, Chelsea, FC Barcelone, OL). Mais la bataille tactique et technique entre le PSG et le Bayern Munich n'est pas remise en cause par la presse espagnole et italienne. Le problème de ces médias est tout autre.

Les médias espagnols et italiens raillent le modèle économique des Parisiens

Les médias espagnols se sont plutôt concentrés sur le projet financier du PSG. Ainsi, à sa Une, le quotidien madrilène Marca a cru bon de titrer : « L'argent ne fait pas (encore) le bonheur », en allusion au milliard d’euros investi par QSI depuis son arrivée en 2011. Quant au journal catalan Sport, il rappelle insidieusement que « le Bayern laisse Neymar sans Ligue des Champions ». Entre les lignes, on peut lire que pour remporter une fois de plus la Ligue des champions, le Brésilien devra retourner au FC Barcelone. Les médias italiens ne se montrent pas plus tendres envers le PSG. Le Corriere dello Sport titre : « Le Bayern se moque de l'émir » du Qatar, richissime propriétaire du club de la capitale, alors que La Gazzetta dello Sport titre : « La malédiction des Parisiens continue. »

Pour une malédiction, celle qui frappe le PSG est peut-être la plus belle. Peu de clubs refuseraient une finale de Ligue des Champions juste pour éviter une étiquette de "club maudit".