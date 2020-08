PSG Mercato : Sergio Rico officialise son départ du Paris SG

À l’issue de son prêt d’une saison au PSG, Sergio Rico retourne au FC Séville. Dans un message posté sur son compte Twitter, le gardien de but a fait ses adieux au Paris Saint-Germain.

PSG : Sergio Rico confirme son départ de Paris

Sans surprise, Sergio Rico ne poursuivra pas sa carrière au PSG. Le club de la capitale n’a pas levé l’option d’achat qui accompagnait son contrat. Terminé le 30 juin 2020, le bail du gardien de but prêté par le FC Séville avait été prolongé de deux mois pour lui permettre de prendre part au "Final 8" de la Ligue des champions. Au lendemain de la finale perdue contre le Bayern Munich, l’Espagnol a confirmé son départ du Paris Saint-Germain. « Je suis arrivé au PSG le 1er septembre dernier et je n'aurais jamais imaginé rencontrer une telle famille », a-t-il écrit, ce lundi, sur les réseaux sociaux. Sergio Rico part du PSG, mais il affirme qu’il n’oubliera pas cette « famille de coéquipiers, d'amis qui se sont battus jusqu'à la fin pour écrire l'histoire de ce club ». « Nous n'avons pas pu ramener la coupe à Paris, mais je suis certain que ce groupe se battra fort pour atteindre une nouvelle finale prochainement », a déclaré le portier de 27 ans, dans son message d’adieu.

Sergio Rico, 10 matchs seulement joués au Paris SG

Sergio Rico a été prêté au Paris SG, le 31 août 2019, pour une saison. Barré par la concurrence de Keylor Navas, il a disputé 10 matchs seulement, soit 2 en Ligue 1, 3 en coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue. Surprise, il a disputé 3 matchs de Ligue des Champions. Il avait remplacé le portier chilien blessé (à la 79e minute), en quart de finale de la C1, face à l’Atalanta Bergame (2-1). Le dernier rempart des Sévillans avait disputé la demi-finale ensuite, contre le RB Leipzig (3-0).