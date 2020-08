Rachat de l'OM : Boudjellal met la pression, Ajroudi cède

Mis à l’écart ces derniers jours, le rachat de l’OM revient en force dans l’actualité ce lundi. Mourad Boudjellal aurait obtenu satisfaction après avoir menacé de quitter le clan si Mohamed Ayachi Ajroudi ne se séparait pas de certains de ses conseillers.

Mourad Boudjellal fait son retour dans le clan Ajroudi

Premier homme à avoir annoncé publiquement le projet de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal avait ensuite été évincé au profit de deux des conseillers du milliardaire franco-tunisien, à savoir son avocat Marc Deschenaux et le banquier Stéphane Cohen. L’ancien président du RC Toulon n’avait plus le droit de parler au nom du clan. Cette prérogative lui avait été enlevée au profit des deux conseillers. Une éviction mal vécue par l’ex-dirigeant de rugby qui est aussitôt monté au créneau pour exprimer sa frustration, dénoncer la communication des deux conseillers et menacer de se retirer du clan si Mohamed Ayachi Ajroudi maintenait sa collaboration avec l’avocat et le banquier. Une menace prise au sérieux par le candidat au rachat de l’OM qui se serait séparé de Marc Deschenaux et de Stéphane Cohen. D’où le retour imminent de Mourad Boudjellal dans le clan. « Énième rebondissement dans le feuilleton vente OM : M.Boudjellal s’apprête à revenir dans la partie avec l’éviction des 2 conseillers de M. Ajroudi… », a en effet posté David Aiello sur son compte Twitter ce lundi.

Rachat de l’OM : une nouvelle réponse de Frank McCourt ?

Frank McCourt a déjà répondu que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. Mais l’information de David Aiello ne dit pas exactement la même chose. Selon le journaliste de RTL et de La Chaîne L’Équipe, Frank McCourt et son clan seraient ouverts à un audit de l’OM. Bien sûr que ce n’est pas une preuve suffisante pour penser que le propriétaire américain aurait changé d’avis et serait désormais favorable à un rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais pourquoi Frank McCourt accepterait-il un audit du club sans vouloir le vendre ? La nouvelle communication qui « pourrait intervenir dès ce lundi » devrait répondre à cette question.