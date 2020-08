OGC Nice Mercato : Andi Zeqiri également ciblé par les Niçois

La presse du Kosovo l’annonçait tout proche de l’OM, mais la réalité serait plus nuancée. Andi Zeqiri, joueur de Lausanne Sport, serait également visé par l’OGC Nice, mais pas que. De plus, aucun des prétendants n’aurait pris un avantage décisif.

L’OGC Nice et l’OM à la lutte pour Andi Zeqiri ?

L’OM voudrait recruter un autre attaquant cet été. Si plusieurs noms ont déjà été évoqués, Andi Zeqiri apparaît désormais comme la piste la plus chaude des recruteurs marseillais. Hier dimanche, la presse kosovar annonçait que le buteur de Lausanne Sport (D2 de Suisse) était tout proche de l’Olympique de Marseille qui avait déjà battu toute concurrence. Faux, réplique Blick ce lundi. Selon le quotidien suisse, Andi Zeqiri est effectivement un intérêt de l’OM, mais le club phocéen est encore très loin d’avoir plié l’affaire, également convoitée par l’OGC Nice. Or le club niçois et Lausanne Sport ont le même propriétaire, à savoir la société Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Une situation qui pourrait faire peser la balance en faveur des Aiglons.

Le FC Bâle également en lice pour le prodige suisse

Mais ce possible avantage de l’OGC Nice ne semble pas intimider le FC Bâle, également désireux de signer Andi Zeqiri, auteur de 17 buts en 33 matches la saison écoulée. D’ailleurs, le joueur de 21 ans est supporter du FC Bâle (20 fois champion se Suisse) depuis son enfance. Mais le FC Bâle est en difficulté économique et ne serait pas en mesure de s’aligner sur le prix que réclamerait Lausanne Sport, ni de verser le même salaire que l’OM ou l’ OGC Nice pourraient payer à l’international espoirs suisse U21.