Ex-OM : Evra révèle les raisons secrètes de son high kick

Recruté par l’OM en janvier 2017, Patrice Evra a été limogé en novembre de la même année suite à un high kick sur le visage d’un supporter marseillais au Portugal. Dans une interview accordée au Guardian ce lundi, l’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille a déclaré avoir été insulté et menacé par le supporter.

Patrice Evra traité de singe et menacé par le supporter

Après une riche carrière passée à l’étranger (Manchester United, Juventus Turin), Patrice Evra avait signé à l’OM lors du mercato hivernal 2017. Alors que qu’il croyait finir paisiblement sa carrière à l’Olympique de Marseille, l’ancien capitaine de l’équipe de France a été limogé 11 mois plus tard. Il avait porté un coup de pied au visage d’un supporter marseillais au Portugal, où le club phocéen avait fait le voyage pour jouer un match de Ligue Europa. Ce lundi, Patrice Evra a confié au quotidien britannique que le supporter olympien l’avait traité de « singe » et « menaçait » de lui « trancher la gorge ainsi que la gorge de » ses « enfants ». Une insulte et des menaces face auxquelles l’ex-Monégasque n’avait pas pu se contenir. Et surtout, il voulait prouver au fan indélicat qu’il se trompait. « J’ai réagi parce que je suis humain », a expliqué l’ancien joueur avant de conclure : « Depuis j’ai beaucoup médité et ça aide. »

Quelle reconversion pour l’ex-Phocéen ?

Âgé de 39 ans, Patrice Evra a raccroché les crampons. Désormais, il passe beaucoup de temps sur Instagram pour « faire rire et réfléchir les gens ». Un jour, il sera probablement sur le banc d’un club, car il a passé son diplôme d’entraîneur. Mais entraîner n’est pour l’instant pas sa priorité.