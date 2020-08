PSG Mercato : Accord annoncé entre Thiago Silva et Chelsea

Thiago Silva est plus que jamais proche de s’engager librement avec Chelsea, alors que Thomas Tuchel se tient disponible pour plaider la prolongation de son contrat au PSG, auprès de Leonardo.

Thiago Silva d'accord pour rejoindre Chelsea ?

Le contrat de Thiago Silva au PSG a expiré au terme de la finale de la Ligue des champions perdue, dimanche soir, devant le Bayern Munich. Il est donc libre de signer avec le club de son choix. Mais Thomas Tuchel, convaincu que le défenseur central et capitaine des Rouge et Bleu peut encore rendre des services à son équipe, souhaite la prolongation de son bail. « On va parler avec le club, avec lui [Thiago Silva, ndlr], pour clarifier la situation et pour continuer », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain, après la finale disputée à Lisbonne. Malgré cette annonce, Téléfoot confirme l’information de Sky Sports selon laquelle le défenseur de 36 ans sera la 3e recrue estivale de Chelsea, après Hakim Ziyech et Timo Werner. La chaîne du Foot apprend que Thiago Silva « a donné son accord pour rejoindre Chelsea » et qu’il reste « des détails à régler », avant la « signature dans la semaine ».

Le Brésilien a tout gagné au PSG, sauf la C1

Le Brésilien était arrivé au PSG à l'été 2012, en provenance de l'AC Milan. En huit saisons consécutives sous le maillot des Parisiens, il a joué 315 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 17 buts et a délivré 5 passes décisives. Son palmarès avec le club de la capitale est le suivant : 7 titres de champions de France, 5 coupes de France, 6 coupes de la Ligue, 5 trophées des champions et évidemment une finale de Ligue des champions.