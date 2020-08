ASSE Mercato : Diony proposé au RC Lens, la réponse du promu

L’ASSE ne veut plus de Loïs Diony, mais ce dernier ne trouve pas preneur, depuis son prêt non concluant à Bristol City, en Angleterre, en 2018. Proposé au RC Lens, l'attaquant des Verts ne semble pas emballer le staff technique du Racing Club.

ASSE : Le RC Lens intéressé par les services de Diony ?

Ces deux dernières saisons, l’ASSE a tenté de se séparer de Loïs Diony, mais en vain. Prêté à Bristol City entre janvier et mai 2018, il n’a pas retenu l’attention du club de Championship (D2 anglaise). Et depuis, le club ligérien traîne l’avant-centre comme un boulet au pied. Nommé entraîneur en octobre 2019, Claude Puel a tenté de le remettre en confiance, en le titularisant 8 fois, avant l'arrêt brutal du championnat en mars 2020, mais l’ancien buteur du Dijon FCO n’a pas réussi à saisir cette opportunité. En 12 matchs de Ligue 1 disputés lors de la saison tronquée, il n'a marqué que 2 buts. Cette saison, Loïs Diony n’est clairement pas dans les plans de l’entraîneur de l’ASSE. Il a été écarté lors du dernier stage de préparation à Dinard. Poussé dehors, le natif de Mont-de-Marsan n’attire pas de prétendant. Ses services ont été « proposés » au RC Lens, d’après les indiscrétions de l’insider Mohamed Toubache-Ter, mais le club promu en Ligue 1 « n’a pas encore donné suite » à l’offre des Stéphanois. En effet, la direction des Sang et Or ne semble pas intéressée par le profil de Loïs Diony.

La cote de Loïs Diony a chuté à 2,4M€

Le joueur de 27 ans a été transféré du Dijon FC, en juillet 2017, à 10 M €, hors bonus. Il est depuis la recrue la plus chère de l’histoire du club ligérien. En trois saisons à l’AS Saint-Étienne, il a joué 95 matchs, a marqué 9 buts, pour 4 passes décisives offertes. À un an de la fin de son contrat (juin 2021), Loïs Diony a vu sa cote chuter jusqu’à 2,4 M €.