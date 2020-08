RC Lens - PSG : Les Parisiens réclament le report du match

Le RC Lens recevra le PSG samedi prochain pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain souhaiterait que la rencontre soit reportée à une date ultérieure.

Vers un report de RC Lens - PSG ?

Samedi prochain, soit près d’une semaine après sa défaite face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, le PSG devra se déplacer sur la pelouse du stade Bollaert pour affronter le RC Lens (promu de Ligue 1). Mais ce match pourrait être reporté. Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain aurait sollicité le report de ce choc. Pour les Parisiens, ce match serait prévu dans un délai trop court après la finale de la Ligue des champions. Thomas Tuchel et ses joueurs n’ont visiblement pas encore fini de digérer leur défaite face aux Bavarois (0-1). « Selon nos informations, le PSG souhaiterait reporter son match inaugural de Ligue 1, prévu ce samedi 29 août face au TC Lens, au stade Bollaert. Cette rencontre est programmée 6 jours après la finale de Champions League , annonce en effet le média sur son compte Twitter.

Une demande pas appréciée par les Lensois ?

Ce n’est pas sûr que le RC Lens apprécie la requête du Paris Saint-Germain. En effet, le promu y verrait une belle affiche pour faire son grand retour en Ligue 1, et sur sa pelouse du stade Bollaert. D’ailleurs, les Lensois ont même demandé à la préfecture du Pas-de-Calais d’autoriser une jauge de 15 000 spectateurs, au lieu de la jauge maximale de 5 000 imposée. Selon les informations de La Voix du Nord, les Sang et Or attendent la réponse de l’autorité préfectorale. Quant au PSG, il n’a pas encore obtenu le report du match par la LFP (Ligue de Football Professionnel).