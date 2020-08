OL Mercato : Memphis Depay lâche un indice sur son avenir

Memphis Depay n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2021, à l’OL. Il tient pourtant une proposition de prolongation du club rhodanien. Dans un message surprenant, il a lâché un indice sur son avenir à l’Olympique Lyonnais.

Memphis Depay, « on a beaucoup de travail à faire »

Memphis Depay et l’OL ont fini la saison 2019-2020, en demi-finale de la Ligue des champions. Ils ont été éliminés par le Bayern Munich, vainqueur du trophée aux dépens du PSG (1-0). Après cette aventure européenne inespérée pour les Gones, le capitaine est revenu sur la performance du club, 10 ans après la dernière demi-finale disputée. Il s’est félicité de l’exploit réussi contre deux grosses écuries européennes : la Juventus et Manchester City, éliminés respectivement en 8e et en quart de finale. « Je repense à notre parcours en Ligue des champions. Je tiens à remercier tous les supporters pour leur soutien », a écrit Memphis Depay sur Twitter. Alors que le départ de joueurs clés, notamment Moussa Dembélé et Houssem Aouar, est dans les tuyaux, l’attaquant néerlandais semble décidé à rester entre Rhône et Saône. « Je sais qu'on a beaucoup de travail à faire avant de revenir à ce niveau ! Mettons la barre plus haut », a recommandé le capitaine de l’OL, dans son message balancé sur le réseau social.

Le capitaine va-t-il finalement prolonger son bail ?

La déclaration de l’ancien joueur de Manchester United est assez claire, quand on sait que l’équipe de Rudi Garcia n’est pas qualifiée pour l’Europe. De plus, il n’a jamais caché son intention de rejoindre un club qui joue régulièrement la Ligue des champions. En d'autres termes, Memphis Depay est parti pour rester à l'OL. Une question demeure cependant : va-t-il prolonger son bail qui expire le 30 juin prochain ou bien va-t-il partir librement à la fin de la saison 2020-2021 ?