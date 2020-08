Rachat de l’OM : Réhabilité, Boudjellal a de grandes ambitions

Un temps brouillé avec le clan Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat déclaré au rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a été réhabilité. Pour montrer que sa réhabilitation n’est pas vaine, l’homme a exposé ses ambitions de folie pour le retour de l’Olympique de Marseille sur le toit de l’Europe.

Rachat de l’OM : Mourad Boudjellal de retour dans le projet

Il avait été le premier homme à annoncer publiquement que Mohamed Ayachi Ajroudi voulait racheter l’OM. Par la suite, Mourad Boudjellal avait été démis de son statut de porte-parole du clan au profit de Marc Descheneaux et de Stéphane Cohen, respectivement avocat et banquier de Mohamed Ayachi Ajroudi. De quoi agacer l’ancien président du RC Toulon qui a alors menacé de se retirer du clan si le candidat au rachat de l’OM ne se séparait pas de ces deux hommes. « Tant qu'ils seront là, et même si ce projet se réalise, je n'en serai pas », avait déclaré l’ex-dirigeant de rugby. Une menace entendue par le milliardaire franco-tunisien, qui s’est donc dépêché de réhabiliter le Toulonnais. Dans La Provence du jour, ce dernier a témoigné avoir « eu plusieurs fois Mohamed Ajroudi, qui a aussi découvert que le dernier communiqué n'était pas celui qu'il avait validé ». Résultat, Mourad Boudjellal a reconquis la « totale confiance » du natif de Gabès (Tunisie) qui a décidé « qu'il n'y aurait plus de communiqué et qu'il s'occupait désormais directement du dossier ». L’ancien dirigeant toulonnais a donc retrouvé son statut de porte-parole unique du projet de rachat de l’OM. « Ajroudi m'a dit que j'étais le seul aujourd'hui qui pourrait parler de ce projet », a-t-il assuré. Et cela lui fait grand plaisir, car il ne se voit aucun autre destin que l’Olympique de Marseille. « Je suis dans l'histoire de l'OM, pas dans une autre », a-t-il déclaré.

Quelles ambitions du Toulonnais pour l’Olympique de Marseille ?

Si Mourad Boudjellal est si heureux d’avoir été réhabilité, c’est parce qu’il nourrit de grandes ambitions pour la formation olympienne en cas de rachat. Une opération qui pourrait être conclue au plus tard fin décembre, malgré les démentis répétés de Frank McCourt et son staff. Et une fois le rachat conclu, Mourad Boudjellal viendra « pour l'OM, pour Marseille, pour faire gagner et vivre des émotions fortes ». Pour réaliser son ambition de replacer l’Olympique de Marseille dans le cercle très sélect des plus grosses écuries européennes, l’homme a déjà élaboré un plan. Pour bien expliquer son plan, il a pris un exemple, et non des moindres, car il s’agit de Lionel Messi, le meilleur joueur des temps actuels. Mourad Boudjellal pense que cela ne coûterait rien à l’OM de signer ce genre de joueur, car « son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n'apporterait ni engouement ni produit nouveau ». Pour le Toulonnais, la direction de l’écurie olympienne « n'a pas compris dans ce club qu'on peut amortir le recrutement de grands joueurs et même gagner de l'argent avec ». Autrement dit, en cas de rachat de l’OM, il réalisera un mercato de folie. Pour le poste d’entraîneur, il pense à Zinedine Zidane, pour qui il remuerait « ciel et terre », même s’il n’est pas sûr de convaincre le coach du Real Madrid.