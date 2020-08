OGC Nice Mercato : Amine Gouiri veut faire regretter l’OL

En manque de temps de jeu à l’OL, Amine Gouiri a été transféré à l’OGC Nice. Lors de son premier match avec le Gym en Ligue 1, l’attaquant a signé un doublé. Et il ne compte pas s’arrêter là.

Amine Gouiri : « J’espère faire une grosse saison »

Le joueur formé à l'OL n'a pas eu sa chance avec Lyon







Justifiant le transfert d’Amine Gouiri de l’OL à l’OGC Nice, Rudi Garcia avait laissé entendre que c’était une opportunité pour ce dernier de jouer plus régulièrement. Ce qui n’était pas possible à l’, où la concurrence à son poste est plus grande. « Devant [en attaque, ndlr], on est super bien armés, même trop. C'est pour ça qu’Amine Gouiri est parti », avait expliqué l’entraîneur des Gones dans Le Progrès. Parti de son club formateur sans avoir réussi à s’y imposer, le polyvalent joueur offensif a désormais pour défi d’exploser avec les Aiglons, afin de laisser un gros regret à l’OL. « Je suis Niçois maintenant et je veux jouer toujours. J’espère faire une grosse saison et enchaîner les matchs », a-t-il déclaré dans L’Équipe. Auteur d’un doublé contre le RC Lens, lors de la 1re journée de la Ligue 1, Amine Gouiri a savouré la victoire renversante (2-1). « C’était ma première titularisation en Ligue 1 et j’ai marqué mes premiers buts. Je suis très content », a-t-il exprimé. Repositionné comme ailier gauche, l’avant-centre espère pouvoir s’adapter rapidement, afin de poursuivre sur sa lancée. « Je m’habitue à ce poste. J’y avais joué quand j’étais plus jeune et je prends mes repères », a-t-il rassuré, tout en glissant la précision suivante : « Je me suis très bien adapté à l’OGC Nice. Le fait que ce soit une équipe très jeune me facilite les choses ».Amine Gouiri a fait ses classes à l'Olympique Lyonnais, entre 2013 et 2017. Il avait rejoint l'Académie du club de la capitale des Gaules, en provenance du FC Bourgoin-Jallieu, club de sa ville natale. Très brillant avec les U19, puis avec la réserve lyonnaise, le joueur de 20 ans a obtenu son premier contrat pro en février 2018. Barré par la forte concurrence deou encore de Memphis Depay, Amine Gouiri a très peu joué la saison dernière, alors qu'il était bien remis de sa grosse blessure (rupture du ligament croisé du genou). Il avait fait 5 apparitions avec l'équipe de Rudi Garcia, dont une seule en Ligue 1.