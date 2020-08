Stade Rennais FC Mercato : Guirassy, Holveck tacle Amiens SC

Désireux de signer Serhou Guirassy cet été, le Stade Rennais FC n’a toujours pas avancé sur le dossier malgré plusieurs propositions. Pour le président du SRFC, Nicolas Holveck, Amiens SC est à la base de ce blocage.

Stade Rennais FC : Nicolas Holveck agacé par Amiens SC

Malgré l'arrivée de Martin Terrier en provenance de l’OL, le Stade Rennais FC aimerait recruter un second attaquant. Pour réaliser cette opération, Nicolas Holveck et son staff ont élevé le dossier Serhou Guirassy au rang de priorité et transmis plusieurs offres pour convaincre Amiens SC de leur céder le buteur. Des propositions bretonnes pas visiblement convaincantes pour le responsable amiénois John Williams, qui s’est répandu dans les médias. Un comportement jugé surprenant et frustrant par Nicolas Holveck, qui aurait aimé que les responsables picards avisent directement les Rouge et Noir au lieu de jeter l’affaire en pâture aux médias. Dans Ouest-France, le président rennais s’est dit « très surpris de ses déclarations et par la façon de procéder » du responsable amiénois. Pour Nicolas Holveck, sachant la position des Rennais, les Amiénois devaient les « appeler plutôt que de passer par voie de presse ». L’ancien responsable monégasque a également fait savoir que le Stade Rennais FC a transmis plusieurs propositions à Amiens SC il y a deux mois et que si les dirigeants picards « sont prêts à rouvrir le dossier sur des montants proches de ceux-là, bien sûr que cela peut avancer », car « Serhou est toujours apprécié de la même façon par le Stade Rennais ».

John Williams répond au président breton

John William rejette les accusations du président rennais. Pour le responsable d’Amiens SC, c’est le silence absolu du Stade Rennais FC depuis deux mois qui a motivé la sortie des Picards dans les médias. « Quelques fois, on peut recevoir de petits appels. Mais là, il n’y a même pas eu cela, donc le dossier Guirassy à Rennes est clos depuis longtemps. […] Il n’y a plus eu de contacts depuis deux mois. Je ne sais pas ce qu’il se passe à Rennes », s’est défendu John Williams dans les colonnes du quotidien régional. Pour le transfert estival du buteur de 24 ans, le responsable amiénois n’est pas inquiet malgré le clash avec le président breton, car plusieurs « clubs, certains anglais, sont sur Serhou à 20 M € » et ce dernier « partira, sauf vraiment s’il veut rester ». Dossier vraiment clos entre le Stade Rennais FC et Amiens SC ? Manu Lonjon annonce une réunion de crise en Picardie la semaine prochaine…