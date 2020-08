FC Metz Mercato : Boubakar Kouyaté débarque en Moselle (off.)

Le FC Metz a annoncé la signature de Boubakar Kouyaté, une recrue en défense. Le transfuge de l'ESTAC s'est lié au club mosellan jusqu'au 30 juin 2024, ce mardi.

Le FC Metz recrute Boubakar Kouyaté à l'ESTAC

Le FC Metz tient sa 5e recrue estivale. Il s’agit de Boubakar Kouyaté (surnommé Kiki), un défenseur central en provenance de l’ES Troyes AC, en Ligue 2. Le club mosellan a officialisé la signature de ce dernier pour les quatre prochaines saisons. Chez les Grenats, le joueur de 23 ans portera le maillot floqué du N° 23. Il débarque à Metz après Vincent Pajot, Kevin N'Doram, Warren Tchimbembé et Vagner Dias Gonçalves. Le Malien se réjouit de pouvoir jouer en Ligue 1. « C’est avec un grand plaisir que je rejoins le FC Metz. C’est vraiment un bon club de Ligue 1 et je suis persuadé que mon arrivée en Moselle me permettra de continuer à progresser », a-t-il déclaré. Par ailleurs, ''Kiki'' a révélé avoir consulté son compatriote Mamadou Fofana qui lui a dit du bien du club logé au Stade Saint-Symphorien.

Qui est la recrue Boubakar Kouyaté ?

Boubakar Kouyaté a fait sa formation au Mali, dans son pays natal. Parti de l’EFC Médine de Bamako en 2015, il avait déposé ses valises au Maroc, au Kawkab Athlétique Club de Marrakech. Après une saison (2015-2016) dans le championnat marocain, l’arrière axial avait été recruté par le Sporting Portugal, en août 2016. Depuis janvier 2019, il évoluait à l’ESTAC. Le renfort du FC Metz était sous contrat avec le club aubois jusqu’en 2022. Boubakar Kouyaté est un défenseur décisif. La saison dernière, il avait marqué 6 buts en 19 matchs disputés.