OL Mercato : Kenny Tete en direction du Spartak Moscou

L’OL s’active sur le marché des transferts de l'été, dans le sens des arrivées comme des départs. Indésirable entre Rhône et Saône, Kenny Tete serait proche de rejoindre le Spartak Moscou, en Russie.

OL : Kenny Tete transféré au Spartak Moscou à 5M€ ?

L’OL doit se débarrasser d’un défenseur latéral droit cet été, car ils sont trois au poste. Il y a le titulaire, Léo Dubois, et sa doublure Rafael, mais aussi Kenny Tete. « C’est peu commun d'avoir 3 latéraux dans son effectif. On va discuter avec Rafa et Kenny qui ont moins joué que Léo l'an dernier », avait annoncé Juninho, en juin 2020. De plus, l’Olympique Lyonnais n’est pas qualifié pour jouer l’Europe cette saison et doit dégraisser son effectif. Des joueurs clés, Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar, sont annoncés sur le départ, mais aussi des joueurs en difficultés. C’est le cas de Kenny Tete, relégué sur le banc de touche. D’après les informations de Téléfoot, la direction de l’OL a trouvé un nouveau club pour ce dernier. En effet, l’arrière droit devrait signer au Spartak Moscou. Selon la source, le club russe est prêt à sortir 5 M € pour le transfert du joueur formé à l’Ajax Amsterdam.

Kenny Tete n’a pas réussi à s’imposer à Lyon

Kenny Tete a été recruté par l’OL en juillet 2017 à 4M€. Il était en concurrence avec Rafael, quand le club rhodanien a recruté Léo Dubois au FC Nantes, en janvier 2018. Ayant rejoint les Gones à l’été 2018, à l’issue de son contrat chez les Canaris, le natif de Maine-et-Loire s’est directement imposé au sein de l’équipe lyonnaise. Plus concrètement, le Français est passé devant le Néerlandais et le Brésilien. La saison dernière, Kenny Tete a certes joué 18 matchs en Ligue 1, mais il n'a été titulaire que 9 fois.