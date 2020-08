Barça : Messi réagit aux premiers choix forts de Koeman

Nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman s’est dépêché de rencontrer Lionel Messi en tête-à-tête. Une réunion au cours de laquelle le technicien batave n’a pas fait de courbettes devant le maître à jouer du FC Barcelone.

Ronald Koeman impose ses choix forts à Lionel Messi

Cela n’a jamais été dit officiellement, mais c’est connu qu’au Barça, l’importance de Lionel Messi le rend incontournable pour le mercato, tant au chapitre des départs que des arrivées. En entraîneur avisé, Ronald Koeman le sait. Arrivé sur le banc barcelonais le 19 août dernier, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’a pas perdu de temps pour demander à parler au génie argentin. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre, le Batave n’a pas plié l’échine devant le capitaine catalan. Si Lionel Messi reste l’élément-clé du projet sportif, certaines décisions fortes devraient tout de même être prises. Selon Deportes Cuatro, il s’agit de décisions concernant l’influence du vestiaire barcelonais, une influence jugée trop pesante. Pour l’ancien manager d’Everton, elle devrait cesser et il ne sera plus question de privilégier les cadres, mais le collectif. D’ailleurs, des cadres comme Luis Suarez, Arturo Vidal… sont appelés à se trouver un autre club cet été, alors que Sergio Busquets ne sera plus un titulaire indiscutable.

Quelle réaction de l’Argentin ?

Après avoir écouté son nouvel entraîneur, Lionel Messi n’aurait pas prononcé un mot. Du moins, la réponse du sextuple Ballon d’Or n’a pas filtré. En revanche, le média rapporte que le maître à jouer du FC Barcelone aurait été surpris par les choix de Ronald Koeman et par sa fermeté de caractère.