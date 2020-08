RC Lens : Seko Fofana voulait affronter le PSG sous le choc

Le RC Lens va devoir attendre avant de croiser le PSG en Ligue 1. Les Parisiens ont demandé et obtenu le report de leur match prévu initialement ce samedi, contre le club promu en Ligue 1. Seko Fofana, l'une des recrues du Racing Club, a réagi à la décision de la Ligue.

RC Lens, Seko Fofana : « C’était le meilleur moment pour affronter le PSG »

Le RC Lens ne pourra pas recevoir le PSG, ce samedi, comme prévu initialement. Et pour cause, le match de la 2e journée de Ligue 1 a été reporté en septembre. Se prononçant sur ce report, Seko Fofana estime que c’était pourtant le bon moment pour le Racing Club d’affronter le Paris Saint-Germain. Tout simplement parce que le club de la capitale a participé au ''Final 8'' de la Ligue champions et est allé jusqu'en finale face au Bayern Munich. Une finale perdue qui a évidemment porté un coup au moral de Paris. « Pour l’équipe lensoise, c’était le meilleur moment pour affronter le PSG qui sort d’une défaite », a confié la recrue du RCL sur la chaîne Téléfoot. Personnellement, Seko Fofana estime que le report de la rencontre avec le PSG est une opportunité pour lui. « Pour moi, cela me permettra de récupérer et ainsi voir comment cela va se passer [à l’entraînement, ndlr] ». Pour rappel, le milieu de terrain ivoirien est arrivé officiellement au RC Lens, la semaine dernière, en provenance de l’Udinese (en Italie). Il n’a donc pas encore pris ses repères.

Rendez-vous le 10 septembre au Stade Bollaert

Notons que la Ligue de football professionnel (LFP) a décalé cette rencontre à la demande du Paris SG. Les Lensois recevront finalement les Parisiens, le 10 septembre à 21h, au Stade Bollaert (en direct et intégralité sur Canal+). Ce sera entre la 2e et la 3e journée du championnat. Par ailleurs, le PSG a un autre match en retard, celui de la 1re journée de Ligue 1, contre le FC Metz. Il a été reprogrammé le 16 septembre (21h), au Parc des Princes.