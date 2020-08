Angers SCO Mercato : Rayan Aït Nouri, son départ confirmé

Rayan Aït Nouri va faire l’objet d’un transfert d’Angers SCO, comme pressenti. Stéphane Moulin a confirmé le départ du très prometteur arrière gauche courtisé par le FC Barcelone.

Angers SCO : Rayan Aït Nouri au Barça, Moulin confirme la piste

Rayan Aït Nouri est sur le départ d’Angers SCO. Les arrivées d’Enzo Ébosse et Souleyman Doumbia au Sporting Club annonçaient déjà le transfert en vue de la pépite de 19 ans. Finalement, Stéphane Moulin a levé le voile sur l’avenir de ce dernier. « Rayan va partir. On a fait ce qu’il fallait pour le remplacer avec les arrivées de Souleyman et Enzo », a-t-il confirmé, sur RMC Sport. Rayan Aït Nouri est sollicité par le FC Barcelone pour prendre progressivement la place de Jordi Alba (31 ans) vers la porte de sortie des Blaugrana. L’entraîneur des Angevins a aussi confirmé la piste catalane. « Le Barça, c’est crédible », a-t-il lâché.

La pépite dans un club intermédiaire avant le Barça ?

Toutefois, Stéphane Moulin estime qu’il n’est pas certain que le jeune joueur, bien que talentueux, puisse s’imposer au Barça tout de suite. « Rayan Aït Nouri est un joueur un peu hors-norme qui a du talent », a-t-il souligné, avant d'ajouter la précision suivante : « Aller au Barça, c’est bien, mais si c’est pour être la doublure de Jordi Alba, ce n’est pas ce dont il a besoin ». Selon les explications du technicien de 53 ans, l'international espoir français « a besoin de jouer, de poursuivre sa progression, d’enchaîner les matchs et de prendre de l’expérience ». S’appuyant sur son point de vue, le coach d’Angers SCO a plutôt conseillé au jeune arrière latéral gauche « d’aller d'abord dans un club intermédiaire entre le SCO et le FC Barcelone par exemple, pour pouvoir jouer ».