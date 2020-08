Stade Rennais FC - Montpellier HSC : Vers un report du match

Le Stade Rennais FC devait recevoir le Montpellier HSC, samedi (17h) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Ce match pourrait être reporté à cause du coronavirus.

Stade Rennais FC : 3 cas de coronavirus confirmés

Le choc entre Rennais et Montpelliérains menacé







Le retour en force du coronavirus en France vient également de frapper le Stade Rennais FC. Selon les aveux du président bretonau micro de Téléfoot, le SRFC « a fait un autre test lundi matin pour avoir plus de sécurité et, malheureusement, trois nouveaux joueurs ont été testés positifs ».Ces cas de coronavirus pourraient avoir des répercussions sur le match entre le Stade Rennais FC et le Montpellier HSC, prévu samedi prochain (17h) à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. « On est dans une situation un peu particulière, une situation d'attente. Pour l'instant, le match a lieu mais la situation peut évoluer au cours de la semaine », a prévenu le dirigeant rennais, conscient que la rencontre peut être reportée à une date ultérieure, comme d’autres matchs ont déjà été reportés ou sont susceptibles de l’être. Reste que, pour l’instant, le choc entre les Bretons et les Héraultais est maintenu dans sa programmation initiale...