FC Barcelone Mercato : Messi demande à quitter le Barça

Un séisme pourrait survenir en Catalogne les jours à venir. Lionel Messi aurait envoyé un fax au président du FC Barcelone pour lui demander de le libérer de sa dernière année de contrat lors de ce mercato estival.

Lionel Messi peut-il quitter le FC Barcelone ?

Lionel Messi aurait demandé à Josep Maria Bartomeu de le libérer de sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone. Inutile de rappeler que le génie argentin a encore au travers de la gorge le départ de Neymar au PSG en 2017, l’incapacité des dirigeants barcelonais à le faire revenir et la défaite humiliante face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Autant d’échecs qui auraient convaincu le sextuple Ballon d’Or que le moment d’aller voir ailleurs est arrivé. Selon la média argentin TyC Sports et le quotidien espagnol Marca, Lionel Messi aurait donc envoyé un fax au président catalan pour lui permettre de partir cet été, malgré son contrat encore valable jusqu’en juin 2021. Une demande que Josep Maria Bartomeu ne pourrait en principe pas refuser. En effet, selon une clause présente dans le contrat de l’international argentin, ce dernier peut partir librement du Barça à chaque fin de saison. Et même si cette clause est activable au plus tard le 1er juin, la particularité de cette saison marquée par le coronavirus permet au capitaine blaugrana de l’activer même maintenant. Autrement dit, le joueur de 33 ans ne devrait pas être bloqué…

Quelle nouvelle destination pour l’Argentin ?

Ce qu’on avait, récemment encore, cru impossible, pourrait devenir une réalité cet été. De grosses écuries européennes se seraient déjà positionnées pour recevoir Lionel Messi. L’Inter Milan, Manchester City et le PSG sont régulièrement cités. Une liste à laquelle il faudrait désormais ajouter Manchester United, prêt à tout pour signer La Pulga. Enfin, des clubs de MLS seraient également venus aux renseignements…