ASSE Mercato : Après Khazri, Yann M’Vila pisté en Turquie

Certains joueurs indésirables de l’ ASSE pourraient trouver chaussure à leur pied en Turquie. En plus de Wahbi Khazri annoncé proche du Trabzonspor, Yann M’Vila est sur les tablettes de Galatasaray.

ASSE : Yann M’Vila dans le plan B de Galatasaray

Des clubs turcs pourraient aider l’ASSE à se débarrasser de certains joueurs mis sur le marché cet été. Alors que Wahbi Khazri est la priorité du moment de Trabzonspor et aussi courtisé par Istanbul Basaksehir, Fotomac révèle que Yann M’Vila est pisté par Galatasaray. Le club d’Istanbul a coché le nom du milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, en vue d’un probable transfert cet été. En effet, si l’on se fie aux informations de la source, Galatasaray a inscrit Yann M’Vila en plan B, s’il ne parvient pas à recruter Jean-Michaël Seri. Prêté au Cimbom pour un an en juillet 2019, il est retourné à Fulham FC à l’issue de la saison 2019-2020. Mais le club turc négocie en ce moment le transfert définitif de l’ancien joueur de l’OGC Nice.

M’Vila et Khazri sous contrat jusqu'en 2022

Rappelons que Yann M’Vila et Wahbi Khazri font partie des joueurs sur qui Claude Puel ne compte pas cette saison. Bien que cadres du vestiaire, ils sont concernés par l’opération dégraissage initiée par le manager général de l’ASSE. Leur départ est souhaité par la direction du club ligérien, afin d’économiser leur gros salaire. Ils émargent chacun à 2,52 M € par saison chez les Verts, d’après les chiffres du quotidien sportif L’Équipe. Le Français et le Tunisien sont sous contrat à Sainté jusqu’à fin juin 2022. Selon Transfermakt, la valeur du premier est de 6 M € et la cote du second est estimée à 7 M €.