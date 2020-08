Stade Rennais FC Mercato : Guirassy, accord avec Amiens SC

Après quelques divergences au sujet de Serhou Guirassy, le Stade Rennais FC et Amiens SC seraient proches de trouver un accord. Le buteur amiénois tiendrait même son nouveau contrat.

Accord imminent pour Serhou Guirassy

Samedi, après la victoire d’Amiens SC face à l’AS Nancy-Lorraine (1-0) lors de la 1re journée de Ligue 2, Serhou Guirassy (auteur de l’unique but de la rencontre) avait réaffirmé son désir de rejoindre le Stade Rennais FC cette saison. Un appel bien reçu par les dirigeants des deux formations qui auraient relancé les négociations bloquées depuis deux mois. Selon Ouest-France ce mercredi, après avoir rencontré les agents du joueur lundi, les dirigeants amiénois ont proposé mardi au SRFC « une nouvelle formule, la septième depuis le début des négociations ». Et cette nouvelle offre aurait convaincu les recruteurs bretons. D’où un accord imminent entre les deux clubs pour le transfert du joueur de 24 ans.

Le Stade Rennais FC offre 4 ans de contrat à l’attaquant

Malgré l'arrivée de Martin Terrier en provenance de l'OL, le buteur est la priorité offensive de Julien Stéphan cet été. Toujours selon le quotidien régional, les négociations entre les recruteurs bretons et les dirigeants picards portent sur un contrat de 4 ans pour Serhou Guirassy. Pour rappel, l’ancien joueur de Cologne (Bundesliga) avait été l'auteur du but d’Amiens SC face au Stade Rennais FC (1-3) sur la pelouse du Roazhon Park, le 10 novembre 2019, lors de la 13e journée de Ligue 1 pour la saison 2019-2020. C'est donc un renfort offensif bien connu par le SRFC qui s'apprête à signer. En interne, Serhou Guirassy s'était déjà prononcé en faveur d'un transfert vers le SRFC. Pour lui, le club de l'Ille-et-Vilaine offre plus de possibilités d'évoluer au haut niveau. Le Stade Rennais joue la Ligue des Champions cette saison, une compétition exaltante pour son fort possible prochain joueur.