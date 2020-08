Mercato PSG : Neymar pousse pour Suarez, Doha s’active

Leonardo, sur instruction de Doha, pourrait faire venir Luis Suarez au PSG. Neymar souhaite la venue du joueur uruguayen qui a de fortes chances de quitter le FC Barcelone cet été. Les dirigeants espagnols, engagés dans une nouvelle politique de rajeunissement de leur équipe, vont se séparer des joueurs d’un certain âge.

Mercato PSG, Neymar aura-t-il le dernier mot ?

Le quotidien espagnol Sport a récemment révélé une possible signature de Luis Suarez au Paris Saint-Germain. Selon cette source, le club de la capitale penserait à l’attaquant du FC Barcelone pour se renforcer cet été. Le joueur, la trentaine bien passée, n’est cependant pas une idée de Leonardo, mais celle de Neymar qui le voit apporter un plus au PSG. Les propriétaires du club de la capitale, incapables de refuser une demande de Neymar de peur de le faire partir, devraient donner des instructions à Leonardo pour le faire signer. Même si aucune négociation n’est pour le moment enclenchée, les propriétaires parisiens songeraient sérieusement à faire venir l’Uruguayen. Il faut noter que la direction du Barça souhaite le départ de ce joueur et a déjà débuté des manœuvres dans ce sens. Ces derniers temps, plusieurs rumeurs d’un transfert de Suarez vers d’autres clubs ont commencé à filtrer.

Tout se gâte entre Luis Suarez et ses dirigeants

Selon Luis Suarez lui-même, les rumeurs de son départ sont instiguées par ses dirigeants, lesquels souhaitent le voir partir mais qui n’ont aucun courage de le lui dire en face. Si Suarez a dans un premier temps plaidé pour rester au club, les signaux que lui ont envoyés ses dirigeants n’ont pas confirmé cette tendance. Désormais, il s’ouvre à l’idée de partir, mais pas sans conséquences sur le plan financier pour ses dirigeants. Le joueur, vexé de passer pour un individu hors caste, aurait décidé de ramasser le moindre argent que lui doit le Fc Barcelone pour la durée restante de son contrat (juin 2021). Estimé aujourd’hui à 28 millions d’euros, il devrait rapidement trouver preneur s’il venait à s’entendre à ses dirigeants sur les conditions de son départ. Le PSG pourrait alors avancer ses pions pour le faire venir puisque des instructions auraient été données à Leonardo pour une surveillance du dossier.