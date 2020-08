OM Mercato : Rebondissement dans le dossier Andi Zeqiri

Le journaliste kosovar Arlind Sadiku avait annoncé des négociations très avancées entre l’ OM et Lausanne Sport (D2 suisse) pour Andi Zeqiri. Mais l’agent de ce dernier ne dit pas exactement la même chose.

Andi Zeqiri dans le viseur de l’ OM

André Villas-Boas n’exclut pas de passer à un système à deux pointes offensives cette saison. Mais l’entraîneur de l’ OM n’a pas l’intention de confier le rôle de second attaquant à Valère Germain. D’où son désir de recruter un nouvel attaquant cet été. Après avoir sondé plusieurs pistes, Boulaye Dia (Reims), Marcos Paulo (Fluminense), Gianluca Scamacca (Sassuolo) et José Macias (Chivas), les recruteurs de l’Olympique de Marseille se sont tournés vers Andi Zeqiri, auteur de 17 buts en 33 matchs avec Lausanne Sport (D2 suisse) la saison dernière. Annoncée la toute première fois dimanche par le journaliste kosovar Arlind Sadiku, cette piste est désormais confirmée par le représentant de l’international espoirs suisse de 21 ans. « Oui, j’ai eu des contacts avec Marseille, parce que je connais des gens là-bas depuis plusieurs années, et cela concerne notamment Zeqiri », a assuré Michel Urscheler pour Le Matin.

Pas de négociations entre les Marseillais et Lausanne Sport

Le journaliste kosovar Arlind Sadiku et l’agent Michel Urscheler sont donc d’accord pour dire qu’Andi Zeqiri est un intérêt de l’ OM. En revanche, ils ont des points de vue divergents sur le stade des discussions entre les recruteurs olympiens et les dirigeants de Lausanne Sport. Alors que le journaliste évoque des pourparlers très avancés, Michel Urscheler soutient que l’intérêt des Phocéens pour son joueur est « resté au stade de la prise de renseignements ». L’agent a également indiqué que l’intérêt de l’ OM pour Andi Zeqiri « n’est pas plus avancé qu’avec la trentaine d’autres clubs avec qui » il discute depuis quelques mois. Et le porte-parole de conclure : « Ce qui a été annoncé n’est pas fondé. »