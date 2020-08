ASSE Mercato : Alexandros Katranis, son sort déjà scellé ?

Prêté par l’ ASSE au Royal Excel Mouscron puis au FC Atromitos lors des deux dernières saisons, Alexandros Katranis est revenu à Saint-Étienne où son contrat est valide jusqu’à fin juin 2022. Va-t-il intégrer le groupe de Claude Puel ou repartir ?

ASSE : Alexandros Katranis sur le départ

Alexandros Katranis a évolué loin de l’ASSE lors des deux dernières saisons. Il avait été prêté successivement au Royal Excel Mouscron et au FC Atromitos, entre 2018 et 2020. De retour chez les Verts, il est désormais question de son sort, au moment où Claude Puel est en train de dégraisser l’effectif. A priori, comme ses prédécesseurs, l’entraineur de l’AS Saint-Étienne ne compte pas sur le défenseur de 22 ans. Il devrait donc être placé sur la liste des départs comme les indésirables écartés du groupe stéphanois avant le stage à Dinard. Le journaliste Didier Bigard, ex-responsable des sports au quotidien Le Progrès, confirme la tendance. Il informe qu’Alexandros Katranis « devrait quitter Saint-Étienne dès ce mercredi ». En fait, le Grec de retour de prêt d’Atromitos « n’était qu’en transit », d’après le confrère. Claude Puel cherche certes un arrière latéral gauche pour prendre la place de Miguel Trauco poussé dehors, mais ce ne sera pas Alexandros Katranis, à en croire la source.

Katranis, 0 match avec l'équipe professionnelle

L'ASSE a recruté le natif de Volos (Grèce) en août 2017 pour moins d'un million d'euros. De juillet 2018 à janvier 2019, il a joué à Mouscron. Après six mois en Belgique, il est retourné dans son pays natal. Il a passé une saison et demie (janvier 2019 à fin juillet 2020) au sein de son club formateur, toujours en prêt. Il faut préciser qu'Alexandros Katranis n'a pas joué le moindre match avec l'équipe A de l'ASSE. Cependant, il a fait 18 apparitions sous le maillot des Verts avec la réserve.