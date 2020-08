OL : Rolland Courbis lâche son pronostic de fin de saison

Rolland Courbis a analysé les chances de l’ OL en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Le consultant de RMC Sport a même dévoilé le futur classement de l’Olympique Lyonnais.

L’ OL taillé pour finir sur le podium cette saison

Après sa belle campagne en Ligue des champions, l’ OL va faire son entrée en Ligue 1 par la réception du Dijon FCO vendredi lors de la 2e journée. Les Lyonnais pourront-ils refaire surface après une saison dernière très compliquée ? Rolland Courbis pense que « les deux premières places de L1 seront pour le PSG et l’OL cette saison ». Le consultant fonde son pronostic sur un effectif lyonnais qui restera performant quels que soient les départs de certaines cadres. « Lyon, même en perdant Aouar, ils le remplaceront par un bon joueur. Même en perdant Dembélé, il y a déjà Kadewere. Si Depay part, ça voudra dire que Lyon aura fait un bon transfert. Donc il sera remplacé aussi. Lyon aura un effectif performant. Avec une plus grande adaptation de Guimaraes, qui va évoluer. Ça fait un effectif en qualité et en quantité », a estimé l’ancien entraîneur marseillais sur les antennes de la radio sportive.

L’absence d’Europe, un avantage pour les Gones

Pour Rolland Courbis, l’ OL finira donc sur le podium cette saison grâce à la richesse de son effectif. De plus, l’Olympique Lyonnais a un autre avantage, à savoir son absence en compétition européenne cette saison. Une situation qui allège le calendrier des Gones et qui devrait leur permettre d’être plus performants, à la différence de leurs concurrents pour le podium (OM, Stade Rennais FC, LOSC…) qui ont des calendriers plus chargés du fait de leur présence aux compétitions européennes. « Pour jouer un match par semaine et être tranquille devant la TV le mardi, mercredi et jeudi, ça suffit. C’est sûr que l’OL aurait préféré jouer la Ligue des Champions, mais ça augmente les chances de terminer dans les trois premiers plutôt que d’être 5e et de jouer l’Europa League. Ça vaut le coup. Une saison, ça passe vite », a expliqué le technicien français avant de conclure : « Lyon peut se frotter les mains, car ils joueront la Champions League la saison prochaine. »