RC Lens - PSG : La LFP explique la procédure du report

Le report du match entre le RC Lens et le PSG a suscité de vives réactions dans le camp du club promu en Ligue 1. Le maire de la ville de Lens s’en est pris à la LFP et au Paris Saint-Germain, mardi. Didier Quillot a donné des explications sur la procédure qui a abouti à la décision de report de la rencontre.

Le RC Lens a donné son accord pour le report selon Quillot

Initialement prévu ce samedi 29 août, le match RC Lens - PSG, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, a été repoussé au jeudi 10 septembre, sur la demande du Paris Saint-Germain qui a disputé le "Final 8" de la Ligue des champions entre le mercredi 12 et le dimanche 23 août. Réagissant à ce report, Sylvain Robert, maire de Lens, a estimé que c’est « un manque de respect » aux Lensois. « Ce sont des organisations de travail qui sont à revoir. [...] C’est complètement démesuré parce qu’un club [le PSG, ndlr] ne veut pas récupérer en 6 jours », a déclaré l’élu local sur France Info. Pour mieux comprendre la procédure du report dudit match, Didier Quillot s’en est expliqué. « Nous avons obtenu un accord écrit du RCL le lundi soir, puis celui de Canal + mardi matin. On a ensuite tenu le bureau de Ligue où j’ai présenté le contexte, la demande du PSG, les accords du RC Lens et Canal +, ainsi que la proposition de reporter la rencontre à la première date disponible, à savoir le 10 septembre. La décision a été votée à l’unanimité du bureau », a expliqué le Directeur général de la Ligue. Selon ce dernier, la LFP « a simplement appliqué les textes, en demandant un accord formel du club adverse et du diffuseur ».

Le PSG aura un calendrier chargé

Pour répondre à ceux qui estiment que le Paris SG a été favorisé, Didier Quillot indique que c’est plutôt « Paris qui s’apprête à avoir un calendrier chargé ». « Selon moi, c’est davantage un problème pour le Paris Saint-Germain qui va se retrouver à devoir jouer un match tous les 3 jours », a-t-il commenté. Le PSG recevra l'OM le 13 septembre, puis le FC Metz le 16 septembre, après le déplacement sur le terrain du RC Lens le 10 septembre.