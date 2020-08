Montpellier HSC Mercato : Der Zakarian fait une annonce

Dans les colonnes du Midi Libre, Michel Der Zakarian a révélé le secret de son succès sur le banc du Montpellier HSC. L’entraîneur montpelliérain a également dévoilé sa décision concernant son avenir.

Michel Der Zakarian : des rapports francs avec le MHSC

Classé 8e de Ligue 1 la saison dernière, le Montpellier HSC aurait pu espérer mieux si le championnat n’avait pas prématurément été arrêté à cause du coronavirus. C’est dire si Michel Der Zakarian fait un bon travail sur le banc. Un succès obtenu grâce aux relations franches qui unissent le coach aux dirigeants héraultais dont certains sont ses anciens coéquipiers. « A Montpellier, c’est différent d’ailleurs. Ici, j’ai été joueur et adjoint avec Michel Mézy, j’ai joué avec Bruno Carotti, Philippe Delaye… Il est facile pour moi de m’acclimater, de m’investir. Et quand ils ne sont pas contents de moi, ils vont me le dire. C’est franc, dit en face. C’est pour ça que ça fonctionne bien », a expliqué le patron du banc des Pailladins.

Le coach héraultais chaud pour prolonger

Evoquant sa prolongation sur le banc du Montpellier HSC, Michel Der Zakarian ne sait encore rien, car tout dépendra des « résultats », du « feeling » et de la décision des dirigeants. Pour sa part, il a toujours « envie de continuer à entrainer » et il soutient qu’il n’a jamais dit qu’il voulait « partir de Montpellier ». Au contraire, « il y a toujours des négociations avec les décideurs », car « ce sont les décideurs qui décident » et l’entraîneur ne va pas « imposer quoi que ce soit ». Seulement, il espère être prolongé grâce à sa « relation avec la direction », qu’il croit être « la première connexion importante ». Viennent ensuite « les résultats »…