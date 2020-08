ASSE : Puel note un changement positif à l’AS Saint-Étienne

Claude Puel, coach de l'ASSE, a démarré la préparation de son équipe pour la nouvelle saison, le 17 juin. Il se dit satisfait de l’ambiance qui règne au sein du groupe actuel, avant d'affronter le FC Lorient, dimanche (15h), lors de la 2e journée de Ligue 1.

ASSE, Puel : « l’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de la saison passée »

Claude Puel a écarté plusieurs joueurs de l’ASSE, dont des cadres, lors de la dernière lignée droite de la préparation estivale. Il avait travaillé avec un groupe restreint de 24 joueurs à Dinard en Bretagne. Dans son point sur l’état d’esprit de son équipe, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne se réjouit de l’atmosphère dans son vestiaire. Il évoque un gros point positif, comparativement à la saison dernière. « L'état d’esprit m’a agréablement surpris et l’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de la saison passée », a-t-il confié à France Football. « Ça ne râle pas, ça ne rechigne pas, tout le monde tire dans le même sens. Au niveau de la mentalité, de l’attitude et de l’implication, rien à dire, chez les jeunes comme les moins jeunes », a souligné Claude Puel. Et ce n’est pas tout ! Le manager général de l’ASSE est également satisfait du comportement des Verts à l’entraînement. « Pareil sur le plan de la concentration, de la qualité dans les séances et de la fraîcheur mentale », a-t-il noté.

Claude Puel déplore un effectif pléthorique

Par ailleurs, le technicien du club ligérien a évoqué l’effectif pléthorique de l'ASSE. Il a déploré une équipe « de 38 joueurs sous contrat et un groupe disparate ». Il faut rappeler que Claude Puel a décidé de se passer de plusieurs joueurs : Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Yann M'Vila, Miguel Trauco, Loïs Diony, Harold Moukoudi, Sergi Palencia...