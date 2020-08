Barça Mercato : La direction réagit au fax de Lionel Messi

Dans un fax envoyé à Josep Maria Bartomeu mardi soir, Lionel Messi a annoncé son intention de quitter le Barça cet été. Ce mercredi, lors de la présentation de la nouvelle recrue Trinçao, les dirigeants du FC Barcelone ont répondu aux questions que cette nouvelle ne pouvait pas manquer de susciter.

Le Barça confirme les envies d’ailleurs de Lionel Messi

Déçu des résultats du Barça en Ligue des champions depuis 2015 et de l’incompétence de ses dirigeants, Lionel Messi pense que le moment est venu de partir. À cet effet, le génie argentin a envoyé un fax mardi au président Josep Maria Bartomeu pour lui demander de le libérer de sa dernière année de contrat. Une information dont on aurait pu légitimement douter, tant on n’aurait jamais cru La Pulga capable de vouloir quitter le FC Barcelone. Mais Ramon Planes vient de confirmer l’information. « C'était une nouvelle très importante... », a avoué le secrétaire technique des Blaugranas ce mercredi lors de la présentation officielle de Trinçao.

Quelle réponse du FC Barcelone ?

Lionel Messi veut donc quitter le FC Barcelone et une clause activable de son contrat lui permet de le faire, même s’il est encore lié jusqu’en juin 2021. Mais selon Ramon Planes, Josep Maria Bartomeu et son staff veulent « construire le nouveau Barça autour de Messi, le meilleur joueur de l'histoire ». Autrement dit, les dirigeants barcelonais ne sont pas du tout chauds pour libérer le sextuple Ballon d’Or. D’ailleurs, le secrétaire technique catalan se veut clair : « Nous n'envisageons aucun départ de Messi au niveau contractuel. » Le Barça souhaite construire un nouveau cycle gagnant avec de jeunes joueurs, mais avec Lionel Messi comme élément-clé du projet sportif. Pour cela, les responsables catalans travaillent « depuis de longues heures pour trouver la meilleure solution pour le FCB et pour Leo ». Il est donc hors de question de faire de ce fax « un différend public entre le Barça et Messi car aucune des parties ne le mérite ».