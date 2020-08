OL Mercato : Garcia dévoile le poste à renforcer en priorité

L’OL espère d’autres nouveaux joueurs cet été, après avoir recruté Cenk Özkacar, la semaine dernière. Cependant, tout dépendra des départs. Rudi Garcia a d'ailleurs déjà identifié le poste à renforcer en priorité.

OL : Rudi Garcia cherche un défenseur, en priorité

L’OL n’est pas qualifié pour la Ligue des champions ni pour la Ligue Europa. De ce fait, le club doit réduire son effectif, car il ne jouera que la Ligue 1 cette saison, évidemment avec les quelques matchs de la Coupe de France. « On a un effectif trop important en quantité pour jouer un seul match par semaine », a indiqué Rudi Garcia. Malgré tout, l’Olympique Lyonnais n’est pas fermé à l’arrivée de nouveaux joueurs. Toutefois, cela se fera en fonction des départs. « Le mercato va durer jusqu’au 5 octobre. On ne sait pas qui va partir et qui pourrait arriver. On verra comment cela évolue. On aura le temps de faire le point », a annoncé l’entraîneur de l’OL. Rudi Garcia a noté ensuite qu’il y a des secteurs plus fournis que d’autres dans son équipe. Et pour équilibrer ces compartiments, il « cherche un défenseur central » en priorité. Le club rhodanien a pourtant recruté Cenk Özkacar !

Des joueurs clés lyonnais sur le départ

Dans le sens des départs, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Memphis Depay, Léo Dubois ou encore Maxwel Cornet sont très sollicités sur le marché. Ils ont brillé en Ligue des champions et plusieurs clubs souhaitent s’attacher leurs services. D'autres joueurs moins en vue la saison dernière, Kenny Tete et Bertrand Traoré, sont aussi annoncés sur le départ. Pour rappel, l'OL a déjà transféré Lucas Tousart au Hertha Berlin, Martin Terrier au Stade Rennais, Amine Gouiri à l'OGC Nice et Oumar Solet au RB Salzbourg. Quant à Pape Cheikh Diop, il a été prêté au Dijon FCO, pour une saison.