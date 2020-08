RC Lens - PSG : Première Ligue, Caïazzo réagit au report

Bernard Caïazzo a réagi à la polémique suscitée par le report du match entre le RC Lens et le PSG. Co-propriétaire de l’ASSE, le dirigeant de 66 ans est aussi le Président du syndicat Première Ligue.

Bernard Caïazzo : « On n’est pas aux ordres du PSG »

Pointé du doigt pour avoir voté pour le report du match RC Lens - PSG, Bernard Caïazzo, membre du conseil d’administration de la LFP au nom du Syndicat Première Ligue, a fait une mise au point. Il rappelle que le RC Lens était bel et bien d’accord pour le report du match, suite à la demande du Paris Saint-Germain. « À partir du moment où toutes les parties sont d’accord, on ne va pas créer des polémiques inutiles », a déclaré le responsable, dans L’Équipe, avant de répondre à la polémique. « On n’est pas aux ordres du PSG. Si c’était l’AS Monaco ou l’OM dans la même situation, on aurait accepté de la même manière », a martelé Bernard Caïazzo. Pour le président de l’ASSE, reporter le match d’une équipe finaliste de la Ligue des champions est normal. « Je veux bien reporter un match à chaque fois qu’un club est en finale de la C1 », a-t-il insisté.

Le RC Lens et le PSG ont rendez-vous le 10 septembre

Initialement prévue le samedi 29 août, l’opposition entre le Racing Club et le Paris SG a été reportée au jeudi 10 septembre. Quant aux Parisiens, ils avaient disputé la finale de la C1 contre le Bayern Munich (0-1), le dimanche 23 août, à Lisbonne. Le maire de Lens, Sylvain Robert, avait exprimé sa colère suite au report de la rencontre de la 2e journée de Ligue 1 entre les Sang et Or et les Rouge et Bleu.