Ex - LOSC : Naples, les raisons de l’hésitation d’ Osimhen

Naples a officiellement présenté Victor Osimhen ce mercredi. Le buteur nigérian est revenu sur les raisons du retard de son transfert du Lille OSC vers Naples.

L’arrivée de Victor Osimhen à Naples freinée par le racisme

Ce mercredi était le jour de présentation des nouveaux à Naples. Recrue la plus chère des Gli Azzuri, Victor Osimhen a notamment fait les présentations devant la presse. Le montant de son transfert du LOSC vers Naples s’est élevé à 81 millions d’euros (bonus compris). Un montant que le Lille OSC aurait pu ne pas empocher à cause de certaines réticences du Nigérian (8 sélections/ 4 buts). Le natif de Lagos a en effet confirmé ses craintes liées au racisme. Ces craintes ont retardé la finalisation de son transfert en Italie. « J’avoue qu’avant d’arriver en Italie j’étais un peu sceptique […] Malheureusement, à Naples, il y a du racisme comme dans toutes les régions du monde et je suis sûr que le racisme ne sera pas un obstacle à ma carrière », a assuré l’ancien buteur lillois.

Les ambitions de Victor Osimhen

Après un exercice réussi au LOSC (18 buts et 6 passes décisives), Victor Osimhen entend poursuivre sur sa lancée en Italie. L’ancien de Charleroi souhaite désormais « bien faire sous le maillot de Nap les ». Le Nigérian espère surtout faire mal à la Juventus, nonuple champion d’Italie en titre. « Être ici, c’est un grand bond en avant dans ma carrière […] Je sais aussi que les Italiens sont fous de la Juve. J’ai toute la volonté d’aider mon équipe de Naples, peut-être même de marquer contre la Juve », a confié l’attaquant de 21 ans.