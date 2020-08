AS Monaco Mercato : Badiashile, un club prestigieux recalé

Benoît Badiashile suscite des convoitises cet été. Pour tuer toute concurrence pour le jeune défenseur central de l’AS Monaco, Manchester United aurait proposé une belle offre. Une proposition refusée net par les dirigeants monégasques.

AS Monaco : Manchester United sort le gand jeu pour Benoît Badiashile

Benoît Badiashile est convoité tant en Ligue 1 (Stade Rennais FC) qu’à l’étranger (Liga, Bundesliga...). En Premier League, Manchester United aurait coché le nom du joueur de l’AS Monaco sur sa short list. Pour accroître ses chances de rafler la mise, le club anglais aurait proposé près de 25 millions d’euros, à en croire RMC Sport. Une somme qui se rapproche des 30 millions réclamés par l’AS Monaco, mais qui aurait été refusée par Oleg Petrov et son staff.

Niko Kovac déterminé à garder le prodige de 19 ans

Toujours selon la radio sportive, l’offre de Manchester United a été refusée parce que Benoît Badiashile n’est plus à vendre. L'entraîneur Niko Kovac aurait convaincu ses dirigeants qu’il avait besoin des services du jeune défenseur central, auteur d’un but en un match de Ligue 1 cette saison. Mais la porte de sortie n’est pas totalement fermée pour Benoît Badiashile. En effet, les dirigeants de l’AS Monaco pourraient accepter de le laisser partir en cas d’offre de folie, soit plus de 30 millions d’euros…