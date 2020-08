PSG : Mbappé rend hommage à Thiago Silva et Choupo-Moting

Kylian Mbappé a adressé un message très classe à deux coéquipiers en fin de contrat au PSG : Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting. Il a salué leurs valeurs sportives et humaines.

Mbappé loue les qualités de Thiago Silva et Choupo-Moting

Alors que Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting quittent définitivement le PSG, Kylian Mbappé leur a rendu un hommage appuyé. Dans un message posté sur son compte Instagram, le meilleur buteur des Parisiens a loué l’état d’esprit et le professionnalisme du Brésilien et du Camerounais. « Thiago Silva capitaine, tu es une légende, tu as marqué l'histoire du club. L'un des meilleurs que j'ai pu voir et avec qui j'ai joué », a-t-il écrit en témoignage sur le défenseur central de 36 ans. Concernant Eric Maxim Choupo-Moting, Kylian Mbappé avoue que ce dernier « a été comme un grand frère, pendant ses deux ans passés au club [...] Les gens ont mis du temps à réaliser quel formidable joueur tu es. Mais tu es avant tout un super mec », a déclaré le joueur de 21 ans.

Thiago Silva et Choupo-Moting déjà regrettés au PSG

En conclusion, Kylian Mbappé a dit « merci » aux deux joueurs libérés par le PSG, tout en regrettant déjà leur départ. « Je suis très triste de vous dire au revoir. Vous allez me manquer », a-t-il lâché. Contrairement à Choupo-Moting (31 ans) qui est arrivé à Paris l'été 2018, Thiago Silva a passé 8 saisons de suite au PSG (2012-2020). Ils quittent la capitale après avoir remporté tous les titres nationaux et disputé la finale de la Ligue des champions, à l'issue de la saison dernière.