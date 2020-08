OM : Coronavirus, quatre cas de guérison de joueurs signalés

Initialement testés positifs au coronavirus, les joueurs de l’OM, Jordan Amavi, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Valentin Rongier, ne sont plus atteints. De quoi être rassuré pour la tenue du match entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille, prévu dimanche soir (21h) lors de la 2e journée de Ligue 1 ?

OM : Amavi, Lopez, Mandanda et Rongier redevenus négatifs

Frappé par le retour en force du coronavirus en France, l’OM avait vu quatre de ses joueurs être contaminés par le virus. Il s’agissait de Jordan Amavi, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Valentin Rongier. Mais les dernières nouvelles concernant ces quatre joueurs sont bonnes. Selon les informations de Maritima, ces joueurs « seraient désormais négatifs au Covid ». Mais leur retour à l’entraînement se fera suivant le protocole imposé, soit après des tests physiques et cardiaques.

Quelles conséquences pour le match Brest-OM ?

Avec ces quatre cas de guérison, tous les regards sont tournés vers la rencontre entre le Stade Brestois et l’OM. Pour l’instant, la LFP ne l’ayant pas encore reporté, le match est donc maintenu. D’ailleurs, les Marseillais s’entraînent dur, mais avec un maximum de précautions. Ce mercredi, de nouveaux tests ont été effectués. Un nouveau cas de coronavirus obligerait la Ligue à reporter automatiquement le déplacement à Brest, au grand dam des supporters marseillais qui souhaitent voir leur club de coeur faire enfin son entrée en lice, après le report de son match contre le Montpellier HSC lors de la première journée.