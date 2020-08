LOSC Mercato : Offre de 70 M€ pour Renato Sanches refusée

Le LOSC, qui a vendu Victor Osimhen à 81 M € cet été, est en passe de transférer Gabriel à Arsenal. Dans une interview dans L’Équipe, Gérard Lopez révèle qu’il a repoussé des offres pour Renato Sanches.

LOSC : Renato Sanches ne partira pas, selon Gérard Lopez

Les joueurs de l’équipe du LOSC ont décidément la cote sur le marché des transferts. La saison dernière, le club nordiste avait vendu Nicolas Pépé à Arsenal pour 80 M €. Cet été, c’est Victor Osimhen que le patron de Lille OSC a transféré au SSC Naples, contre un gros montant de 81 M €. Après l’attaquant nigérian, Gérard Lopez est sur le point de conclure la vente du défenseur brésilien Gabriel à Arsenal. La transaction devrait être conclue autour de 30 M €. Un autre joueur clé de l’équipe de Christophe Galtier est également très sollicité. Il s’agit de Renato Sanches, sur les tablettes de grosses écuries européennes. Cependant, la porte de sortie du LOSC lui est fermée cet été, selon le président des Dogues. « On a des offres supérieures à 70 M € pour Renato Sanches. Il ne partira pas », a-t-il insisté dans le quotidien sportif. Et Gérard Lopez de se féliciter pour sa résistance, face aux propositions colossales des courtisans de ses joueurs. « Combien de clubs en Ligue 1 refuseraient plus de 70 M € pour un joueur ? À part le PSG, dites-moi ? », a questionné le dirigeant lillois.

Renato Sanches dans le projet sportif des Lillois

En effet, le LOSC veut conserver le noyau de son équipe, après avoir fait un gros bénéfice sur la vente de Victor Osimhen. L’objectif étant d’avoir une équipe compétitive à la fois en Ligue Europa et en Ligue 1. « On a reçu pour plus de 200 M € d’offres, qu’on n’acceptera pas. La vraie question est la compétitivité et l’équilibre de l’équipe. Le projet sportif prime », a expliqué Gérard Lopez. Pour rappel, Renato Sanches est sous contrat à Lille jusqu'en juin 2023. Il a été recruté au Bayern Munich, en août 2019, a 20 M €.