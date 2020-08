Girondins de Bordeaux : Un cadre officialise son départ

Avec l’arrivée de Fabrice Grange aux Girondins de Bordeaux, Paulo Grilo était condamné à une sortie. Mercredi, le technicien portugais a confirmé son départ du FCGB dont il était l’entraîneur des gardiens.

Paulo Grilo annonce son départ des Girondins de Bordeaux

Comme attendu, Paulo Grilo quitte les Girondins de Bordeaux. Dans un message publié sur son compte Instagram mercredi, le technicien portugais a officialisé son départ du club au scapulaire. « Tous les défis se terminent toujours et mon défi aux Girondins Bordeaux est terminé », peut-on notamment lire. Dans sa sortie, le désormais ancien entraîneur des gardiens de Bordeaux a également fait un clin d’œil à ses deux poulains. « Merci Benoît Costil et Gaëtan Poussin vous étiez le meilleur du football, ce qu’un entraîneur peut souhaiter chaque jour, car vous m’avez fait me sentir si heureux et professionnellement accompli », a-t-il poursuivi.

Une succession déjà assurée

L’arrivée du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset implique quelques changements dans le staff des Girondins de Bordeaux. Paulo Grilo était donc condamné à un départ. Pour remplacer le Portugais, le nouveau coach du FCGB a fait appel à Fabrice Grange. Il a collaboré avec lui lorsqu’il officiait sur le banc de l’ASSE (2017-2019). Idem pour son ancien adjoint Ghislain Printant, de retour à ses côtés à Bordeaux dans le même rôle. Paulo Grilo avait rejoint le club au scapulaire en même temps que Gustavo Poyet en janvier 2018.