OL Mercato : Moussa Dembélé priorité du FC Barcelone cet été

Le FC Barcelone avait pensé à Moussa Dembélé pour se renforcer offensivement lors du mercato hivernal. Cet été, le club catalan songe toujours au buteur de l’OL. Il serait désormais la priorité des Blaugrana pour remplacer Luis Suarez (33 ans).

Moussa Dembélé à la place de Luis Suarez au Barça ?

Le buteur de l'OL mis sur le marché

Moussa Dembélé était sur la liste du FC Barcelone en janvier dernier. Le club espagnol avait finalement recruté(29 ans) à Leganés. Éliminé honteusement en quart de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (8-2), le Barça a décidé de reconstruire son équipe, afin de rebondir le plus rapidement possible, comme le souhaite Lionel Messi. Ainsi, l’entraîneur Quique Setien et le directeur sportif Éric Abidal ont été limogés, en attendant de nouveaux joueurs. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Moussa Dembélé fait partie des joueurs dont le nom est coché pour renforcer l’équipe confiée à Ronald Koeman. Le journaliste italien révèle que l’attaquant de l’OL est l’une des cibles prioritaires des Catalans cet été, pour prendre la place de Luis Suarez. En effet, l'international uruguayen n’a plus qu’un an de contrat au FC Barcelone et se trouve vers la porte de sortie.Moussa Dembélé est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2023. Recruté au Celtic FC en août 2018, à 22 M €, il vaut désormais 40 M € sur le marché. La saison dernière, l’avant-centre de 24 ans avait été le meilleur buteur des Gones. Il avait marqué 24 buts et délivré 7 passes décisives en 46 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il avait terminé sur le podium du classement des meilleurs buteurs, avec 16 buts, derrière Kylian Mbappé (PSG) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco). Très convoité, Moussa Dembélé a un bon de sortie cet été, comme l'a annoncé Juninho . Jean-Michel Aulas n'attend pas moins de 70 M € sur le futur transfert du buteur français.